Doktor orangutan! Şifalı bitkilerle kendi yarasını tedavi etti

Bir orangutan, insanların diyabet, dizanteri ve sıtma için kullandığı bitkiyi çiğneyip yarasının üzerine sürdü, 27 günde şifa buldu.

M. EMİN ARVAS'IN HABERİ - Endonezya’da bilim adamları, Gunung Leuser Millî Parkında gözünün alt kısmında derin bir yara olan orangutanı gözlem altına aldı. Araştırmacılar, Rakus isimli maymunu, normalde orangutanlar hiç yemezken yerel halkın Akar Kuning dediği, bilimsel adı Fibraurea tinctoria olan bitkinin yapraklarını yerken buldu. Yaprakların posasını yüzündeki yaranın üzerine süren Rakus, bunu günlerce tekrarladı ve 27 gün sonra yara tamamen iyileşti. Araştırmacılar, Rakus’un ne yaptığını bildiğini üç faktöre dayandırdı: 1. Bitkiyi vücudunun geri kalanına değil, yalnızca yarasına uyguladı. 2. Bu davranışı yaprakları posa hâline getirerek defalarca tekrarladı. 3. Görevi tamamlamak için oldukça fazla zaman harcadı. Biyolog Isabelle Laumer “İlk defa vahşi bir hayvanın oldukça güçlü bir şifalı bitkiyi doğrudan yaraya uyguladığını gözlemledik” dedi. Araştırmacılardan Caroline Schuppli de yarayı başka bir orangutanla kavgada aldığı tahmin edilen Rakus’un bu davranışı parkın dışında yaşayan hayvanlardan öğrendiğini belirtti.