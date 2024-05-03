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UNESCO Gazze'deki tüm Filistinli gazetecilere dünya basın özgürlüğü ödülü verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UNESCO Gazze&#039;deki tüm Filistinli gazetecilere dünya basın özgürlüğü ödülü verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UNESCO, 'böylesine dramatik koşullarda bu krizi takip eden Filistinli gazetecilere güçlü bir dayanışma ve takdir mesajı vermek istediğini' gerekçe göstererek Gazze'deki tüm Filistinli gazetecilere dünya basın özgürlüğü ödülü verdi.

UNESCO Perşembe günü dünya basın özgürlüğü ödülünü, İsrail'in altı ayı aşkın bir süredir katliam yaptığı Gazze'deki savaşı takip eden tüm Filistinli gazetecilere verdi.

Medya profesyonellerinden oluşan uluslararası jürinin başkanı Mauricio Weibel Perşembe günü ödülü açıklarken şunları söyledi: "Karanlık ve umutsuzluğun hüküm sürdüğü bu günlerde, bu dramatik koşullarda bu krizi takip eden Filistinli gazetecilere güçlü bir dayanışma ve takdir mesajı vermek istiyoruz. İnsanlık olarak onların cesaretine ve ifade özgürlüğüne olan bağlılıklarına büyük bir borcumuz var."

BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü Audrey Azoulay, ödülün "zor ve tehlikeli koşullarla karşı karşıya kalan gazetecilerin cesaretini onurlandırdığını" söyledi.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre savaşın başladığı Ekim ayından bu yana 92'si Filistinli olmak üzere en az 97 basın mensubu öldürüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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