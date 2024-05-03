Filistin'de her gün 37 çocuk annesiz kalıyor!

Dünyanın önce gelen siyasi kuruluş ve sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'de 210 gündür yürüttüğü katliama ilişkin raporlar yayınladı.

Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA) X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazze'deki savaş kadınlara karşı bir savaş olmaya devam ediyor” İfadesi kullanıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırısı altında olan Gazze'de 10 bin kadının öldürüldüğü, 19 bininin yaralandığı belirtildi. “Her gün 37 çocuk annesini kaybediyor.” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Refah'a yapılacak bir kara saldırısının büyük bir felakete yol açacağı uyarısında bulunarak, burada 600 bin çocuğun ya hasta ya yaralı ya da aç olduğunu bildirdi.

REFAH'A SALDIRI TOPLU KATLİAM OLUR

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq günlük basın toplantısında gazetecilere bir açıklama yaptı. Bölgedeki BM yetkililerinden aldığı bilgileri aktaran Haq, Refah'taki 12 hastaneden 3'ünün şu anda kısmen çalıştığını, bir saldırı durumunda bunların da kısa sürede işlevsiz hale geleceğini belirterek şunları söyledi “Refah'a yapılacak bir saldırının toplu katliama yol açacağı konusunda uyarılar yapılıyor.” dedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 10 bin kişinin kayıp olduğu ya da enkaz altında kaldığı belirtilmişti. İsrail askerlerinin baskın düzenlediği hastanelerde bulunan 6 toplu mezarda 471 Filistinlinin cesedine ulaşıldı. Saldırıların maddi zararı 33 milyar dolara ulaştı.

BİNLERCE KATLİAM

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 210 gündür sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun “7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 3.070 katliam gerçekleştirdiği” bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 14 bin 944 çocuk ve 9 bin 849 kadının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 10 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu, hastanelere ulaşan ölü sayısının 34 bin 622, yaralı sayısının ise 77 bin 867 olduğu ifade edildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının yol açtığı doğrudan zararın ise 33 milyar dolar olduğu ifade edildi.