Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar yaptı.

AB'nin sığınmacıların dağıtımı konusunda üye ülkeler arasında uygulamak istediği zorunlu kota sistemine Macaristan'ın karşı çıkmaya devam ettiğini belirten Orban, geçen yıl ülke sınırına gelip iltica başvurusunda bulunan yaklaşık bin 300 kişiye uluslararası anlaşmalara uygun olarak geçici mülteci statüsü verildiğini kaydetti.

"Göçmenleri kabul etmeyeceğiz"

Ülkesinin kabul ettiği mültecilerin büyük çoğunluğunu kadınların ve refakatçisi olmayan çocukların oluşturduğunu belirten Orban, bugün Macaristan'daki sığınmacı kamplarında toplamda 491 mültecinin kalmakta olduğunu ifade etti.

Macaristan'ın göçmen ülkesi olmasını istemediklerini ve Macar hükûmetinin sığınmacı politikasının değişmediğini vurgulayan Orban, ''Göçmenleri kabul etmeyeceğiz, hiç kimseyi ülkeye yerleştirmeyeceğiz. Macaristan bir tane bile göçmen kabul etmeyecek.'' dedi.

"Göç bir problemdir ve bunun çözümü tel örgüdür"

Macaristan hükûmetinin, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladığına da dikkat çeken Orban, ''George Soros, göçü organize etmek için ciddi paralar harcadığını açık bir şekilde söylüyor. Kendisinin bir planı var ve bu plana göre (sınıra çekilen) tel örgü sorun. Ona göre Avrupa'nın geleceği için çözüm göçte. Macar hükûmeti ise bunun tam tersini düşünüyor. Göç bir problemdir ve bunun çözümü tel örgüdür.'' diye konuştu.

''Soros'u durdur'' tasarısı hakkında da bilgi veren Orban, kanun kapsamında yurt dışından maddi destek alan ve yasa dışı göçü destekleyen kuruluşlara yüzde 25 vergi getirilmesinin yanı sıra bu kuruluşlarda çalışan kişilerin Schengen sınır bölgesine yaklaşmasının ve Macar olmayanların ülkeye girişlerinin önleneceğini söyledi.