Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/YPG ve terör örgütü DEAŞ mensuplarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, Arap basınında geniş yer buldu. Arap medyasında yer alan haberlerde, Zeytin Dalı Harekâtı'nın bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hâle getirmek amaçlı olduğuna dikkat çekildi. Katarlı Al Arap gazetesi ise Afrin operasyonu için anlamlı bir karikatür yayımladı.