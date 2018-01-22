Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde basına yaptığı konuşmada, toplantının ana gündem maddelerinin Libya ve Filistin olacağını söyledi.

AB dışişleri bakanlarının Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geleceğini aktaran Mogherini, AB'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış sürecinin tekrar başlatılması için ne yapabileceğini ele alacağını belirtti.

"AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak"

Bu çerçevede AB'nin girişimiyle Filistin'e uluslararası yardımı koordine eden Geçici İrtibat Komitesinin (AHLC) Brüksel'de olağanüstü toplanacağını ifade eden Mogherini, "AB iki devletli çözüm için çalışmalarını artıracak" dedi.

Mogherini, AB, Arap dünyası ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Kudüs'ün statüsüne ilişkin sorunun tek gerçekçi çözümünün Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasıyla çözüleceğine inandığını kaydetti.

İsrail-Filistin sorununun çözümü için Ürdün'le yakın irtibat içinde olduklarını söyleyen Mogherini, bu çerçevede şubat ayında temaslar için Arap Birliğinden bakanların Brüksel'e gelebileceğini duyurdu.

Mogherini, Libya'daki son durum hakkında ise BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame'den bilgi alacaklarını belirterek Libya'ya sadece göç konusunda değil genel anlamda eğilmenin önem taşıdığını belirtti.