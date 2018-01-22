Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Rex Tillerson Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

İlerleyen saatlerde Tillerson'dan bir açıklama daha geldi. Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulabilecek “güvenli bölge” konusunda ABD’nin Türkiye ile birlikte çalışmayı umduğunu belirten Tillerson, Reuters’ın aktardığı ifadelerine göre hem Ankara ile hem de “sahadaki güçlerle” bölgede nasıl istikrar sağlanabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını belirtti. Tillerson, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterdiklerini yineledi.