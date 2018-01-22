Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cebel el İslam Taburu Komutanı Zahir Ebu Usame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İdlib'de son zamanlarda rejim ve Rusya yoğun saldırı düzenliyor. Bu saldırıları hafifletmek için Türkmen Dağı'ndaki rejimin kontrolünde bulunan Sarraf beldesi ve etrafına operasyon başlattık." dedi.

Usame, düzenledikleri operasyonla rejimin elindeki Sarraf beldesine bağlı Villa ve Kapıkaya köylerini ele geçirdiklerini belirtti.

Muhaliflerin düzenledikleri ani saldırılarda çok sayıda rejim askerinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, operasyonun ardından Rus ve rejim uçaklarının Türkmen Dağı'na saldırı başlattığı öğrenildi.