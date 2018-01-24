ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Japonya'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde meydana gelen depremin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Depremin bölgedeki etkisi hakkında bir bilgi verilmedi.
Japonya'da deprem oldu
24.01.2018 - 14:55 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 14:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Japonya'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde meydana gelen depremin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
Etiketler : Japonya,deprem,
538851 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/538851.aspx
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