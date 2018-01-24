Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Sismik Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre, Japonya'nın Mutsu kentine 92 kilometre uzaklıkta 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elde edilen verilere göre sabah saatlerinde meydana gelen depremin yaklaşık 40 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

Depremin bölgedeki etkisi hakkında bir bilgi verilmedi.