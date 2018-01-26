Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moskova merkezli Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsünden Amur Hacıyev, Rusya’nın terör örgütü PKK ile bağlantılı Suriye Kürtlere yönelik Türkiye’nin endişelerini anladığını vurgulayarak, "Bu nedenle Rus askerleri Afrin’den çekildi ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne sadece Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Kürt siyasiler davet edildi.” dedi.

Türkiye’nin Afrin’deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği “Zeytin Dalı Harekâtı”, başkent Moskova’da RİA Novosti tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Rus uzmanlar tarafından ele alındı.

Hacıyev, toplantıda "Rusya, PKK ile bağlantılı Suriyeli Kürtlere yönelik Türkiye’nin endişelerini anlıyor. Bu nedenle Rus askerleri Afrin'den çekildi ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne sadece Kürt Ulusal Konseyi’ne bağlı Kürt siyasiler de davet edildi.” diye konuştu.

Rusya’nın endişesinin, YPG terör örgütüne yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nın, bölgede bir Türk-Kürt çatışmasına dönme ihtimaline dayandığını kaydeden Hacıyev, "Bu endişe yaşatıyor çünkü çatışmalar PYD’nin aksine Şam yönetimini tanıyan Kürt Ulusal Konseyi’ne yansıyabilir." dedi.

"Kürtler neyin peşinde?"

Toplantıda söz alan Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu Enstitüsü Kafkasya Masası Başkanı Vladimir Yevseyev de Kürtlerin kendi devletini kurmaya çalışmaya yönelik adımlarını eleştirerek, "Kürtler şu anda Birleşmiş Milletler’e tam üye bir devletin sınırları içerisindeler. Kendi devletlerini kurmaya çalışarak neyin peşindiler?" dedi.

Kürtlere, rejimle diyalog şansı tanınarak sorunların çözülmesine yönelik teklifler götürüldüğünü anımsatan Yevseyev, “Kendi devletlerini ilan etseleler ellerine ne geçecek? Etrafları, böyle bir adımı ulusal tehdit olarak gören ülkelerle çevrilmiş durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Yevseyev, böyle bir adım atılması halinde komşu ülkelerin bu duruma sert bir şekilde müdahale edeceklerini sözlerine ekledi.

Ortadoğu ve Şarkiyat Çalışmaları Enstitüsü'nden bir başka uzman Konstantin Truyevtsev ise ABD’nin attığı adımlarla Marshall Planı’ndan bu yana 70 yıldır tanıdığı Türkiye’yi "kaybettiğini" belirtti.

ABD’nin, Türkiye’nin güvenini defalarca sarsarak, üzerindeki etkisini kaybettiğini ifade eden Truyevtsev, "Bu bağlamda, ABD en radikal Kürt güçleriyle bağlarını güçlendiriyor. Türkiye eğer harekâtı Münbiç’e doğru devam ettirirse, ABD ile doğrudan karşı karşıya gelecek. ABD bu noktada imaj kaybı yaşayabilir ve karşılığında Türkiye’nin düşmanlarına daha fazla silah yardımı yapabilir ki bu durum ilişkileri daha da kötü hale getirir." ifadelerini kullandı.