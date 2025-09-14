Sosyal medya yıkılıyor: Mustafa Efe Ünsal gerçekten İsrail ordusuna mı katıldı? Belgeler ortalığı karıştırdı!

Türkiye’nin en çok konuştuğu isim haline gelen “Mustafa Efe Ünsal” hakkında sosyal medyada yayılan iddialar gündemin merkezine oturdu.

İddiaların çıkış noktası, sosyal medyada “Mustafa Efe Ünsal” adına açılmış hesaplar ve bu isimle kaleme alındığı öne sürülen yazılar oldu. Özellikle İsrail merkezli bazı internet sitelerinde yayımlandığı iddia edilen içerikler, Ünsal'ın İsrail ordusuna katıldığı söylentilerini güçlendirdi. Ancak bu yazıların gerçekten Ünsal'a ait olup olmadığına dair herhangi bir resmi teyit bulunmuyor.

TIMES OF ISRAEL'DE YAZILAR YAZDI

Bazı paylaşımlarda, Ünsal'ın 2023 yılında İsrail merkezli Times of Israel internet sitesinde Hamas ve Filistinlilerle ilgili yazılar kaleme aldığı öne sürüldü. Ancak söz konusu site, dışarıdan katkı kabul eden bir platform olduğu için bu yazıların resmi bir kimlik doğrulaması anlamına gelmediği ifade edildi.

“BBP'DE GÖREV ALDI' BİLGİSİ ÇELİŞKİLİ

İnternette paylaşılan özgeçmişinde Ünsal'ın 2017-2019 yılları arasında Büyük Birlik Partisi’nde (BBP) medya tanıtım koordinatörü olarak görev yaptığı bilgisi yer alıyor. O dönemde 13-15 yaşlarında olan Ünsal'ın böyle bir görevde bulunması şüphe uyandırdı. BBP yönetimi de bu iddiayı yalanladı.

ABD'YE Mİ KAÇTI?

İddialara göre Ünsal, 2021’de ABD’ye taşındı ve Tel Aviv merkezli bir şirkette veri güvenliği uzmanı olarak çalışmaya başladı. Ancak uzmanlık için yıllar süren deneyim gerektiren bu pozisyona 17 yaşında bir kişinin atanmasının olağan dışı olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada dolaşan, Ünsal'ın İsrail ordusuna ait üniformayla görüldüğü öne sürülen fotoğrafların sahte ve dijital olarak değiştirilmiş olduğu iddia edildi. Ayrıca ABD’de evlilik yoluyla oturum aldığına dair dolaşıma giren kartların da resmi geçerliliği olmayan şaka kartları olduğu ortaya çıktı.

Ortaya atılan tüm bu iddialara rağmen, Mustafa Efe Ünsal'ın İsrail ordusuna katıldığına dair kesin bir kanıt bulunmuyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan belgeler ve görüntüler çelişkiler barındırırken, resmi makamlardan veya ilgili kurumlardan da herhangi bir açıklama yapılmadı.