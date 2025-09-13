Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplantı!

Tel Aviv’de her hafta düzenlenen esirler için dayanışma mitinginde binlerce kişi bir araya geldi.

Miting, Savidor tren istasyonundan başlayan yürüyüşle açıldı. Esir aileleri ve destekçileri, üzerinde İngilizce “Netanyahu, Başkan Trump’ı aldatmayı bırak” yazılı büyük bir pankart taşıdı.

"NEDEN HALA GAZZE'DELER"

Etkinlikte eski esirler konuşma yaptı. Ülke genelinde de benzer protestolar düzenlendi. Rehovot’ta yüzlerce kişi, “Neden hala Gazze’deler?” sloganı attı.

Petah Tikva’da göstericiler, Likud Partisi’nin tatil resepsiyonu düzenlediği salona girişleri kapatarak, “Kardeşlerimiz tünellerde, askerlerimiz Gazze kentine tehlikeli girişin eşiğinde iken nasıl kutlama yapabiliyorsunuz?” diye bağırdı. Haifa’da Horev Kavşağı’nda binlerce kişi toplanarak Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Beer Şeva’da da miting düzenlendi.

Cuma günü, Doha’daki saldırının ardından esir aileleri ve serbest bırakılan esirler Başbakan Netanyahu ile acil görüşme talebinde bulundu.

Esir Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, “Dünyadaki liderler esir ailelerini kabul ederken, İsrail başbakanı kapısını hem onlara hem de herhangi bir anlaşma önerisine kapalı tutuyor. Tatil resepsiyonlarına zaman varsa, bize de zaman var” ifadeleri yer aldı.