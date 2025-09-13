Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplantı!

Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplantı!

Tel Aviv’de binlerce kişinin katıldığı mitingde esir aileleri, Gazze’deki yakınlarının serbest bırakılması için hükümete çağrı yaptı. Protestolar ülke geneline yayılırken, Netanyahu’ya yönelik tepkiler giderek artıyor.

Tel Aviv’de her hafta düzenlenen esirler için dayanışma mitinginde binlerce kişi bir araya geldi.

Miting, Savidor tren istasyonundan başlayan yürüyüşle açıldı. Esir aileleri ve destekçileri, üzerinde İngilizce “Netanyahu, Başkan Trump’ı aldatmayı bırak” yazılı büyük bir pankart taşıdı.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplantı! - 1. Resim

"NEDEN HALA GAZZE'DELER"

Etkinlikte eski esirler konuşma yaptı. Ülke genelinde de benzer protestolar düzenlendi. Rehovot’ta yüzlerce kişi, “Neden hala Gazze’deler?” sloganı attı.

Petah Tikva’da göstericiler, Likud Partisi’nin tatil resepsiyonu düzenlediği salona girişleri kapatarak, “Kardeşlerimiz tünellerde, askerlerimiz Gazze kentine tehlikeli girişin eşiğinde iken nasıl kutlama yapabiliyorsunuz?” diye bağırdı. Haifa’da Horev Kavşağı’nda binlerce kişi toplanarak Gazze'deki işgalin sonlandırılmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep etti. Beer Şeva’da da miting düzenlendi.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi Netanyahu'ya karşı toplantı! - 2. Resim

Cuma günü, Doha’daki saldırının ardından esir aileleri ve serbest bırakılan esirler Başbakan  Netanyahu ile acil görüşme talebinde bulundu.

Esir Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, “Dünyadaki liderler esir ailelerini kabul ederken, İsrail başbakanı kapısını hem onlara hem de herhangi bir anlaşma önerisine kapalı tutuyor. Tatil resepsiyonlarına zaman varsa, bize de zaman var” ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Dış Haberler

