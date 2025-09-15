İsrail’den Oscar’lı yönetmene ev baskını! Filistinli Adra'ya ödül cezası mı?

MURAT ÖZTEKİN - Batı Şeria’daki At-Tuwani köyü yakınlarında, İsrailli yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerilim çıktı. Yönetmen Adra, iki kardeşi ve kuzeni de bu esnanda İsraillilerin saldırısına uğradıklarını ama orada bulunan İsrail askerlerinin duruma mâni olmadıklarını söyledi.

EVİ 20 DAKİKA BOYUNCA ARANDI

CNN’e konuşan Adra, kardeşlerinden birinin ATV kullanan bir yerleşimci tarafından ezildiğini, saldırının ardından İsrail ordusunun At-Tuwani’yi “işgal ettiğini” ve evini yirmi dakika boyunca aradığını söyledi. Oscar’lı sinemacı, İsraillilerin ambulansa giden köy yolunu kapattığını da sözlerine ilave etti.

Mart ayında, Adra’nın Oscar’lı filmi “No Other Land”in (Gidecek Yer Yok) ortak yönetmeni Hamdan Ballal de İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğramış ve sonrasında İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.