Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > İsrail’den Oscar’lı yönetmene ev baskını! Filistinli Adra'ya ödül cezası mı?

İsrail’den Oscar’lı yönetmene ev baskını! Filistinli Adra'ya ödül cezası mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İsrail’den Oscar’lı yönetmene ev baskını! Filistinli Adra&#039;ya ödül cezası mı?
İsrail, Filistin, Oscar, Baskın, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail askerleri, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen ve aktivist Basel Adra’nın evine baskın düzenlendi.

MURAT ÖZTEKİN - Batı Şeria’daki At-Tuwani köyü yakınlarında, İsrailli yerleşimciler ile Filistinliler arasında gerilim çıktı. Yönetmen Adra, iki kardeşi ve kuzeni de bu esnanda İsraillilerin saldırısına uğradıklarını ama orada bulunan İsrail askerlerinin duruma mâni olmadıklarını söyledi.

EVİ 20 DAKİKA BOYUNCA ARANDI

CNN’e konuşan Adra, kardeşlerinden birinin ATV kullanan bir yerleşimci tarafından ezildiğini, saldırının ardından İsrail ordusunun At-Tuwani’yi “işgal ettiğini” ve evini yirmi dakika boyunca aradığını söyledi. Oscar’lı sinemacı, İsraillilerin ambulansa giden köy yolunu kapattığını da sözlerine ilave etti.

Mart ayında, Adra’nın Oscar’lı filmi “No Other Land”in (Gidecek Yer Yok) ortak yönetmeni Hamdan Ballal de İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğramış ve sonrasında İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

NATO ülkesi Polonya’ya saldıran İHA’larda İran cihazı kullanıldı!Kayserispor - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sûzi Çelebi’nin kabri vefa bekliyor - Kültür - SanatSûzi Çelebi’nin kabri vefa bekliyorEfsane fotoğrafçı Capa'nın 80 yıllık kareleri sergileniyor: Bir zamanlar Türkiye’de - Kültür - SanatBir zamanlar Türkiye’deEurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekilecekler - Kültür - SanatEurovision boykotuna bir ülke daha katıldı! İsrail katılırsa çekileceklerBulunduğunda çöplüktü! Asırlarca akıl hastanesi olarak kullanılan tarihi manastır turizme kazandırılacak - Kültür - SanatBulunduğunda çöplüktü! Asırlarca 'akıl hastanesi' olarak kullanıldı12 insan kafatası bulundu! 10 bin 500 yıllık olduğu düşünülüyor - Kültür - SanatKazılarda 12 kafatası bulundu! Tam 10 bin yıllıkBir ‘imparator’ daha Türkiye’ye dönebilir! Mahkeme kararı bekleniyor - Kültür - SanatBir ‘imparator’ daha Türkiye’ye dönebilir!
Sonraki Haber Yükleniyor...