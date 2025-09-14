Güvenlik kaynaklarından 'muhalif kesim' tepkisi: İsrail algısına alet oluyorlar

AKİF BÜLBÜL - Gazze, Katar, İran ve Suriye’ye sürekli saldırarak Orta Doğu’da barış ve istikrar istemeyen siyonist rejim İsrail’in Türkiye’yi de hedef alan algı operasyonlarını değerlendiren güvenlik kaynakları, önemli ve kritik tespitlerde bulundu. Kaynaklarının yaptığı analizlerde dikkat çeken hususlar şöyle: İsrail, İran saldırısında büyük yara aldı.

Toparlanması birkaç yıl sürer. Ama kaybettiği bu savaşı kazanmış gibi gösteriyor. Başarısız operasyonlarını başarılı gibiymiş gibi tanıtıyor. Katar’a yaptıkları HAMAS saldırısı amacına ulaşamadı. Ama başarılıymış gibi propaganda yaptı. Aslında siyonist rejimin öyle bir büyük gücü yok. Arkasında Amerika ve Avrupa var. Eğer ABD olmazsa İsrail güç bakımından bir “sıfır”...

Bölgede barış, istikrar ve huzuru bozmak için kendisini olduğundan güçlü ve tehditkâr bir ülke konumda gösteriyor. En önemli özelliği de istihbarat kaynakları üzerinden karşı tarafın istihbarat teşkilatı söylüyormuş gibi sizin isteklerinizi dile getiriyorlar. “İsrail Türkiye’ye saldıracak” dedirtiyorlar. Böyle bir durum söz konusu bile olamaz. Zira Türkiye’nin ordu başta olmak üzere gücünün çok büyük ve kuvvetli olduğunu biliyorlar. Saldırmayı akıllarından bile geçirmiyorlar. Zaten böyle bir riski de göze alamazlar. Ama bunu çeşitli mecralardan gündeme getiriyorlar. Bu algı operasyonları üzerinden bölge ülkelerinin yanı sıra Türkiye’yi de hedef alıyorlar. Yurt içindeki muhalifler ve bazı sosyal mecralar üzerinden bu anlattıklarımız algı operasyonu yapılmasını sağlıyorlar. Kendilerine çanak tutulmasına öncülük ettiriyorlar. Âdeta “Şu cambaza bak” dedirtiyorlar. İsrail’in yapmak isteği tam da bu…

SURİYE'Yİ BÖLME PEŞİNDELER

Yeni rejim Suriye’de istikrar için çabalıyor. Yeni rejim muhalifleri ile yapılan anlaşmaya içinde PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin de olduğu silahlı gruplardan oluşan Suriye Özgür Güçlerine (SDG) destek vererek ülkenin bölünmesi için çalışıyorlar. SDG’ye, silahlı mücadele için telkinde bulunuyorlar. İç karışıklık için propaganda malzemesi yapıyorlar.

BÖLGE ÜLKELERİ ALTERNATİF ARAMALI

Bu ayın sonlarına doğru ABD’de yapılacak BM zirvesi Filistin ve Gazze için bir kırılma noktası olacak. Avrupa ülkelerinden bazıları Filistin’i devlet olarak tanıyacak. İsrail önlemeye çalışıyor. Bir önemli ve kritik konu da bu zirvede Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’un yapacağı görüşme. Orta Doğu’da barış, ateşkes ve istikrarın sağlanması açısından bu görüşme çok büyük bir önem arz ediyor. Orta Doğu’daki istikrarsızlığın ve savaşların sona ermesi için bölge ülkeleri harekete geçmeli. ABD’ye müttefik gibi bağlı olan ülkeler yeni alternatifler araştırmalı. Amerika’ya bağımlılıktan kurtulmalı. Türkiye’nin savunma sanayisi çok gelişti. Ankara ile iş birliğini genişleterek daha güçlü ve güvenli bir hâle gelebilirler. Türkiye yeni alternatiflere öncülük edebilir.

ÇELİK KUBBE MÜKEMMEL BİR SİSTEM

Güvenlik kaynakları, Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonlanması konusunda temkinli iyimserliğin sürdüğünü belirterek “Yurt içinde silahlarını bırakılması sürecin sadece bir ayağı, Irak ve Suriye’de de ilerleyerek devam etmeli” dedi. Çelik Kubbe’nin Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği nokta bakımından çok kıymetli ve önemli bir sistem olduğuna dikkat çeken güvenlik kaynakları “Tam unsurlarıyla devre girdiğinde mükemmel bir sistem olduğu görülecek. Sistem sadece hava saldırılarını önlemeyecek, sınırlarımızı, denizlerimizi de koruyacak. Ülkemizin muhtelif noktalarında kurulacak Çelik Kubbe aynı zamanda Türkiye’nin stratejik kurum ve tesislerine yapılacak bir saldırıya karşı anında devreye girecek” ifadelerini kullandılar.