Hindistan'da şiddetli deprem: 5.8 ile sarsıldılar

Hindistan'da şiddetli deprem: 5.8 ile sarsıldılar

- Güncelleme:
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre, Hindistan’ın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre, pazar günü Hindistan’ın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HİNDİSTAN'DA DEPREM

Yerin 10 kilometre (6 mil) derinliğinde gerçekleşen deprem, Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde hissedildi.

Sosyal medya kullanıcıları, sarsıntının Bangladeş’in başkenti Dakka ve diğer bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.

Can kaybı ya da altyapıda hasara ilişkin şu ana kadar herhangi bir rapor bulunmuyor.

