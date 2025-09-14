Hindistan'da şiddetli deprem: 5.8 ile sarsıldılar
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre, pazar günü Hindistan’ın kuzeydoğusunda 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
HİNDİSTAN'DA DEPREM
Yerin 10 kilometre (6 mil) derinliğinde gerçekleşen deprem, Assam eyaletine bağlı Udalguri bölgesinde hissedildi.
Sosyal medya kullanıcıları, sarsıntının Bangladeş’in başkenti Dakka ve diğer bölgelerinde de hissedildiğini bildirdi.
Can kaybı ya da altyapıda hasara ilişkin şu ana kadar herhangi bir rapor bulunmuyor.
