Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) basın ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Mattis, Türkiye’nin PYD/PKK'ya karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu ve muhtemel Menbiç operasyonuna ilişkin soruları cevapladı.

Afrin’de PYD/PKK’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nın DEAŞ operasyonlarına yönelik dikkati dağıttığını iddia eden Mattis, Suriye’deki gelişmeleri Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile görüştüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Menbiç’e girip girmeyeceğine yönelik sorular üzerine Mattis, şunları söyledi: Bunları şimdi konuşmayacağım. Bunu kamuoyuna açıklamanın basit bir şekilde zamanı değil. (Ülkelerin) İç kamuoylarının anlaşılabilir pozisyonlarından dolayı bu durumu konuşmak işleri daha da zorlaştırabilir. Birbiriyle yarışan menfaatleri bu şekilde dengelersiniz. Sadece şunu diyebiliriz; bu, şu anda müttefikimiz Türkiye ile aktif tartışma konusudur.