Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu'nda 90 Avrupalı parlamenter, "Afrin yalnız değildir" yazılı dövizler taşıdı. 90 Avrupalı parlamenter, Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulmasını istedi.

Oturumda konuşan Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Yeni cepheler açmak çözüm değildir ve korkarım ki Türkiye'yi daha güvenli kılmayacaktır" dedi.

Mogherini, Birleşmiş Milletler terör listesinde olan örgütlere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamontosu Genel Kurul salonunun ziyaretçilere ayrılan bölümünde PYD'nin Fransa ve Avrupa sorumlularından Halit İsa da vardı.