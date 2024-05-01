İnsanlığın en karanlık rekorları kırılıyor! Refah'ta çocuklarla dolu yeni mezarlar bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İngiltere merkezli bir gazeteye yazdığı makalede, "Refah'ta yeni mezarlıklar inşa edildiğini ve mezarların çocuklarla doldurulduğunu gördüm." diye yazdı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, 31 Ekim'de ziyaretine gittiği Gazze'yi bir çocuk mezarlığı olarak nitelendirdiğini anımsattı. İngiliz The Guardian gazetesinde kaleme aldığı yazısında Elder, "Geçen ay Refah'ta yeni mezarlıklar inşa edildiğini ve mezarların çocuklarla doldurulduğunu gördüm." diye yazdı.

Birleşmiş Milletler'de çalıştığı 20 yıl boyunca Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus ve Gazze kentlerindeki yıkımın benzerine şahit olmadığını ve Refah'a düzenlenecek olası kara saldırısından büyük bir endişe duyduğunu belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, aylardır havadan, karadan ve denizden bombalanan Gazze'de Nasir ve Şifa hastanelerinin çevresinde bulunan toplu mezarlar için uluslararası soruşturma çağrısında bulunmuştu. Gazze'de sağlık sisteminin yok edildiğini ve "bazı hastanelerin mezarlığa dönüştüğünü" vurgulayan Guterres, Gazze'nin farklı yerlerinde bulunan toplu mezarlara ilişkin haberleri derin endişeyle takip ettiğini, sadece Nasir Hastanesi'nde 390 cesedin çıkarıldığına dikkati çekmişti.

"REFAH, HEDEF ALINIRSA ÇÖKER"

UNICEF Sözcüsü İsrail'in daha önce güvenli olduğunu iddia ettiği ve yaklaşık 1,5 milyon sivilin yaşadığı Refah'ın askeri olarak hedef alınırsa çökeceğini ifade etti. Elder, kentte yaklaşık 600 bin çocuğun yaşadığına dikkati çekti.

Elder, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı hakkında "Daha kötüye gidebilir mi? Cevap hep evet sanki. 6 ay geçti ve bu savaş insanlığın en karanlık rekorlarını kırıyor. Raporlar, 14 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü gösteriyor. Fakat savaşın hızı ve vahşetinde bir yavaşlama yok. Aksine, işler kötüleşiyor, bu korkutucu gidişatın süreceğine dair açık sözler, tehditler var." diye yazdı.

GAZZE İÇİN ACI BİR MİHENK TAŞI

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki saldırısında Dünya Merkez Mutfağı'nın (World Central Kitchen-WCK) 7 çalışanının hayatını kaybettiği olayı "Gazze için acı bir mihenk taşı" olarak tanımlayan Elder, "Gazze'de saldırılara duyulan öfke yaşanan yeni trajedilerin gölgesinde kayboluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Elder, dünyanın Gazze'deki durumun farkında olmasına karşı harekete geçmemesini sorguladı. "Dünya kesinlikle Refah konusunda uyarıldı. Buna rağmen kimlerin gözlerini kapadığını veya kapamaya zorlandığını göreceğiz." değerlendirmesiyle yazısını noktaladı.