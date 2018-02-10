Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın en prestijli dergilerinden biri olan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan karşıtlığı nedeniyle YPG safında yer alarak teröristleri “Alman Savaşçılar” olarak lanse etti. Bild dergisi YPG’nin Alman teröristlerine sahip çıkarak koca bir sayfa ayırdığı haberinde, “Alman savaşçıları Erdoğan’a karşı savaşıyor” başlıklı haberinde. “DEAŞ’a karşı savaşan uluslararası özgürlük askerleri şimdi de Türkiye’ye karşı savaşıyor” yazdı. Grubun sözde sözcüsünün açıklamalarına yer veren Bild, “Biz YPG’nin uluslararası savaşçılarıyız. Daha önce DEAŞ’a karşı savaştığımız gibi şimdi de faşist Türk devletine karşı Afrin’i savunmak için gidiyoruz” sözleriyle Türkiye’ye gözdağı vermeye çalıştı.