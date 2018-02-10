Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ülkesine davet etti. Tarihi davet, uluslararası ajanslar tarafından 'acil' koduyla dünyaya duyuruldu.

11 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

Söz konusu buluşma tarihi bir önem taşıyor. En son 2007 yılında bir araya gelen iki Kore liderleri 11 yıl sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirmiş olacak.

GÜNEY KORE LİDERİ TARAFINDAN AĞIRLANDI

Halihazırda Kim'in kız kardeşi ve danışmanı Kim Yo Jong Güney Kore'de Kış OlimpiyatOyunları'nı izliyor. Kız kardeş Kim, bu sabah başkent Seul'deki Mavi Saray'da Güney Kore lideri Moon tarafından ağırlandı.

KORE SAVAŞI'NDAN SONRA İLK ZİYARET

Kim Yo Jong, açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile aynı kareye girdi.

Kız kardeş Kim, 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney'i ziyaret eden ilk Kuzey Kore yönetimi aile ferdi.

Yılbaşından itibaren düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni bir sayfa açılmış durumda.

KITALARARASI BALİSTİK FÜZESİ FIRLATMIŞTI

2017'de 20'den fazla füze testi gerçekleştiren Kim Jong-un, Temmuz ayında ilk kıtalararası balistik füzesini fırlatmıştı. Kuzey Kore, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor.