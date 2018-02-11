Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail-Suriye sınırında aylardır devam eden gerginlik dün çatışmaya dönüştü. Sabah saatlerinde Suriye’de İran’a ait bir insansız hava aracını düşüren İsrail savaş uçaklarına, Suriye hava sistemi karşılık verdi. Açılan ateş sonucu bir İsrail F-16 savaş uçağı vuruldu ve İsrail’in kuzeyindeki Harduf köyü yakınlarına düştü. Uçağın enkazından bazı parçalar Ürdün tarafına düşerken pilotların biri ağır; diğeri ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye’den kalkan İran yapımı bir insansız hava aracı, İsrail topraklarına girmek isterken ordu tarafından düşürüldü” denildi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Şam’da sirenler çalmaya başladı ve hem başkentte hem de Hama’da peş peşe patlamalar meydana geldi. İsrail Ordusundan yapılan yeni açıklamada, misillemede bulunan jetlerin Suriye’de 12 hedefi vurduğu belirtildi. Bombalananlar arasında Esad rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran’a ait dört askerî üssün bulunduğu kaydedildi. Esad’ın sarayına yakın yerleşim yerlerinin de uçaklar tarafından bombalandığı bildirildi. Tel Aviv yönetimi, İran güçlerini ve Hizbullah militanlarının güney Suriye’den çekilmesini istedi. Söz konusu uçağın Esad rejiminin kontrolünde olan eski tip Rus savunma sistemi S-125 veya S-200 tarafından düşürüldüğü öğrenildi. Suriye’de yeni nesil savunma sistemi S-400 bulunuyor, ancak bunların kontrolü Rus askerlerinde.

İran'dan cevap: İsrail yalan söylüyor

İsrail’i yalancılıkla suçlayan Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, “Askerlerimiz sadece danışmanlık için Suriye’de bulunuyor. Suriye’yi korumak için Suriye ordusunun varlığı yeterli” dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise, “İran’a ait bir insansız hava aracının uçuşu ve İran’ın İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddiaları saçma. Çünkü İran’ın Suriye’deki varlığı esasen istişare amaçlı olup ayrıca bu ülkedeki yönetimin isteği üzerinedir. Suriye devleti ve ordusu, bağımsız bir ülke olarak, kendi toprak bütünlüğünü savunma ve her türlü dış saldırganlıkla mücadele etme hakkına sahiptir. Siyonist İsrail rejimi, uydurma yalanlarıyla bölgedeki Müslüman milletlere karşı işlediği cinayetleri örtbas edemez” dedi.

Moskova'dan uyarı: Durum daha kötüleşmesin

İran’ın Orta Doğu’daki müttefiki Rusya da yaşanan çatışmanın ardından tarafları sağduyuya davet etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırıları sebebiyle Suriye’deki Rus askerlerine yönelik oluşan tehditlerin kabul edilemez olduğu bildirildi. Bölgedeki bütün ülkelerin Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Suriye’ye yapılan saldırılar sebebiyle ciddi endişe duyuyoruz. Özellikle Suriye’deki gerginliği azaltma bölgeleri ve civar bölgelerde artan gerginlik endişe verici” ifadeleri kullanıldı. Rusya, Suriye’deki durumun daha da karmaşık hâle gelmemesi için bütün taraflara itidal çağrısı yapıldı.