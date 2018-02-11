Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede bulunan AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, İsrail'in bu sabah düzenlediği ve Esad rejiminin karşılık vermesiyle bir savaş uçağını kaybettiği açıklanan saldırıda kullanılan roketlerin kuyruk kısmına ait kalıntılar Lübnan topraklarına düştü.

Roket kalıntılarından bir kısmı Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa Vadisi'ndeki Ser Ayn kasabası kırsalına, şarapnel parçaları ise Ali En-Nehri kasabasına düştü. Kalıntılar, herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya neden olmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılarak, roketlere ait kalıntılar da incelenmek üzere yetkililer tarafından taşındı.

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e destek verdiği belirtildi.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK

Açıklamada, "İsrail, ABD'nin sadık müttefikidir, biz İsrail'in İran destekli Suriye'ye ve Suriye'nin güneyindeki milislere karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz. İran ile müttefiklerini, provokatif eylemlerine son vermeye ve bölgesel barış yolunda çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in dün yaptığı yazılı açıklamada da "ABD, bugün İsrail sınırında gerginliğin artmasından dolayı derin kaygı duymaktadır ve İsrail'in egemenliğini ve kendisini koruma hakkını güçlü bir şekilde desteklemektedir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

"İRAN, İHA'SI VURULDU"

İsrail, hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askerî insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki 2 pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esad rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.