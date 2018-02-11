Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail savaş uçağının düşürülmesine ilişkin, İran'ın insansız hava aracını İsrail hava sahasına sokarak ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini belirterek Tel Aviv'in "bugünkü saldırıdan İran ve Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tuttuğunu" söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail savaş uçağının Suriye tarafından düşürülmesi üzerine bugün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail, kendisine yönelen her saldırıya ve egemenliğini zedeleyecek her girişime karşı kendini savunacaktır. İran, Suriye üzerinden İsrail sahasına insansız hava aracını sokarak bunu yapmaya çalıştı, egemenliğimizi ihlal etti. Bu bizim uyarılarımızın yüzde yüz doğru olduğunu ortaya koyuyor. İsrail, bugünkü saldırıdan İran ve onun Suriyeli ev sahiplerini sorumlu tutuyor." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini paylaşan Netanyahu, Putin'in "İsrail'in kendini Suriye'den gelen saldırılara karşı koruma hakkı olduğunu ve iki ülke orduları arasında güvenlik koordinasyonunun süreceğini" söylediğini aktardı.

Netanyahu, ayrıca yakında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ancak İsrail'in yer almadığı bölgedeki beş ülkeyi ziyaret edecek ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile "bugün yaşananları ve bölgesel gelişmeleri" telefon görüşmesinde ele aldığını paylaştı.

İsrail, bu sabah erken saatlerde hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdüğü İran'a ait askeri insansız hava aracını vurduğunu açıklamıştı.

Suriye rejimi de hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait bir savaş uçağını düşürdüğünü ilan etmiş, İsrail de gelişmeyi doğrulamıştı. Savaş uçağındaki 2 pilotun İsrail'in kuzeyine düştüğü, birinin durumunun ağır olduğu İsrail makamlarınca bildirilmişti.

İsrail ordusu, aralarında Esad rejimine ait üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri üssün de yer aldığı Suriye topraklarında 12 hedefi hava saldırısıyla vurduğunu açıklamıştı.