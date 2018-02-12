Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin konuşlandığı Deyrizor'da dün hareketli dakikalar yaşandı. Suriye'nin en büyük petrol sahası olan bölgede ABD sürpriz bir operasyon gerçekleştirdi. ABD'nin "yanlış" koordinatlar ile gerçekleştirdiği ileri sürülen operasyonda terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın toplanma alanı vuruldu. "Yanlış" koordinatlar ile yapıldığı tahmin edilen operasyonda 300 YPG'linin ABD'liler tarafından etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bölgede kounşlanan YPG'li teröristlerin büyük zaiyat verdiği belirtiliyor

Terör örgütü YPG ile ABD, bilindiği gibi, DEAŞ karşıtı operasyonların başlatıldığı günden bu yana el ele operasyonlar yürütüyor. YPG'nin son zamanlarda petrol kenti Deyrizor'da hakimiyet alanını artırması ve beraberinde gelişen Suriye'de petrolün sahipliği kavgası Rusya-YPG-ABD-İran ve rejimin kavgalarına neden oluyor. ABD'nin bölgede hakimiyet kurmak istemesi bunun için, zaman zaman Rusya ile bir karşı karşıya geldiği de biliniyor. Hatta ABD'li yetkililerin terör örgütü YPG'yi petrolden uzak durmaları konusunda sık sık uyardığı belirtiliyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde rejime bağlı askerler petrol tesislerinin yakınlarına çıkartma yapmış, baskını ABD askerleri savunmak zorunda kalmıştı. Bu yaşanan gelişmelerin ışığında, gerçekleşen bombardımanın kasıtlı mı yoksa hata ile mi yapıldığı tartışılıyor. ABD 300 YPG'li teröristi "yanlışlıkla" öldürdüğünü ileri sürerken, görgü şahitleri, "Atışlarda en ufak bir sapma yoktu. Bilinçli bir operasyondu. ABD'nin kasıtlı olarak YPG'yi vurduğunda şüphe yok" dedi.