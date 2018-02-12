Norveç Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, uçağın Lofoten Adaları yakınlarında denize düştüğü belirtildi. Kurtarma ekiplerinin kısa sürede uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği vurgulandı.
Norveç'te küçük uçak düştü: 2 ölü
12.02.2018 - 08:16 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 08:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Norveç'in kuzeyinde bulunan Lofoten Adaları yakınlarında meydana gelen küçük uçak kazasında iki kişi öldü.
Etiketler : norveç,uçak kazası,
543004 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/543004.aspx
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