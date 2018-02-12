Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada, uçağın Lofoten Adaları yakınlarında denize düştüğü belirtildi. Kurtarma ekiplerinin kısa sürede uçağın enkazına ulaştığı belirtilen açıklamada, uçakta bulunan iki kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada, kazayla ilgili araştırmanın devam ettiği vurgulandı.