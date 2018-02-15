“Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsüne sahip İhlas Vakfı, iç karışıklık sebebiyle yokluk ve yoksulluğun had safhada olduğu Afganistan’ın Şibirgan vilayeti Kızılayak beldesinde, hayırseverlerin katkılarıyla Kur’an-ı kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.
MEHMETÇİĞE DUA
Müderris Abdülhakim Mahdum, hizmetlerin açılışında yaptığı dualarda, “Ya Rabbi, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan razı ol, onu her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle, onu muvaffak eyle, İslam âleminin başından eksik eyleme, Türk Ordusunu Suriye'de Afrin'de, Münbiç' te muzaffer eyle, Türk ve İslam düşmanlarını kahr-u perişan eyle” dedi. Küçük kursiyerler de duaya hep bir ağızdan “amin” diyerek katıldı.
ÖREN’E TEŞEKKÜR
Abdülhakim Mahdum, Afganistan'da onlarca yurt, su kuyusu, medrese ve Kur'an kursunun açılmasına destek veren İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’e de teşekkür etti.
Afganistan'da İhlas sevinci
Yurt içi ve yurt dışında 43 yıldır birçok hizmete imza atan İhlas Vakfı, son olarak kardeş Afganistan halkının yüzünü güldürdü.
“Kamu Yararına Çalışan Vakıf” statüsüne sahip İhlas Vakfı, iç karışıklık sebebiyle yokluk ve yoksulluğun had safhada olduğu Afganistan’ın Şibirgan vilayeti Kızılayak beldesinde, hayırseverlerin katkılarıyla Kur’an-ı kerim kursu, medrese ve su kuyusu açtı.
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