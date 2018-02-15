Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin sınır güvenliği planlamaları içinde önemli bir yere sahip olan Rus yapımı S-400 savunma sistemleri için önemli bir iddia ortaya atıldı. Rus TASS haber ajansı, 2020 yılı için Türkiye’nin yeni sistemleri satın alma anlaşması yapılması konusunda Moskova ile Ankara hattında görüşmelerin sürdüğünü ve anlaşmanın yapılması yönünde fikir birliği bulunduğunu öne sürdü. 2020 yılında yapılacak anlaşma için bekleme süresinin daha kısa olduğunu belirten TASS, 2021 yılında batarya ve füzelerin sistemi ile tamamıyla teslim edileceğini belirtti. TASS’ın gündeme getirdiği görüşmenin detaylarında önemli bir bilgi de yer alıyor. Türkiye ile Rusya arasındaki ilk parti S-400 anlaşmasında sadece yüzeysel olarak konuşulan “ortak üretim” meselesinin ikinci parti anlaşması adına daha ciddi konuşuldu. Buna göre Türk şirketlerinin Rusya’nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçaları üretilebilecek. Fakat Türk şirketlerine üretme izni verilecek parçalar ‘kritik önemde olmayacak.’ Türkiye ile Rusya arasında tamamlanan ilk S-400 mutabakatı; füzelerin Ankara’ya 2019 yılı sonundan başlayarak 2020 yılı içerisinde teslim edilmesini öngörüyor.