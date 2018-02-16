Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MONUSCO’da görevli Koordinatör Adama Ndao Kinşasa’da, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl misyonda görev yapan askeri ve sivil personele 18 “cinsel taciz ve istismar” suçlaması yöneltildiğini belirtti.

Bazı suçlamaların 2013'teki olaylara dayandığını ifade eden Ndao, şikayette bulunanlara psikolojik ve tıbbi destek sağlandığını kaydetti.

Ndao, tüm suçlamaların yetkin kişilerce araştırıldığını aktardı.

Dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan BM barışı koruma ve diğer misyonlarda görev alan personeli hakkında son 12 yılda yaklaşık 2 bin cinsel taciz ve istismar suçlaması ortaya atıldı.