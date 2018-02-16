Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zimbabve'de muhalefetteki Demokratik Değişim Hareketinin (MDC) lideri Tsvangirai'nin kanser nedeniyle tedavi gördüğü Güney Afrika'da bir hastanede hayatını kaybetmesi üzerine ülkede Tsvangirai için üzülen binlerce kişi, MDC ofisinin önünde toplayarak dua etti.

Ülkede 2009-2013 yıllar arasında başbakanlık yapan Tsvangirai, ülke ekonomisinin gelişmesi için çok önemli adımlar atmıştı. Tsvangirai ayrıca, eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin istifa etmesi için de önemli rol oynamıştı.

Zimbabve Devlet Başkanından başsağlığı

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Tsvangirai'nin ailesine başsağlığı diledi.

Mnangagwa, yaptığı açıklamada, "Dün Eski Zimbabve Başbakan ve MDC'nin lideri Tsvangirai'nin ölüm haberini üzüntüyle öğrendim. Ailesinde başsağlığı diliyoruz." dedi.

Tsvangirai'nin güçlü bir muhalefet lideri olduğunu vurgulayan Mnangagwa, "Zimbabve, Tsvangirai'yi hiç unutmayacak, özellikle ülkenin barış ve istikrarı için verdiği mücadeleleri." ifadelerini kullandı.