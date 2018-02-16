Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Üyesi Ganire Paşayeva, Hocalı'nın dünyanın gözü önünde yeryüzünden silindiğini belirterek, "Hocalı'da yapılanlar için lütfen 'katliam' sözünü kullanmayın. Bu, bir katliam değildir, bunun direkt adı soykırımdır." dedi. Paşayeva, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide, "Hocalı" olayını gerçekleştirenlerin halen yargılanmadığını, olayın sorumlularının rahatça yaşadığını söyledi.

Kış mevsimini hiç sevmediğini aktaran Paşayeva, şunları dile getirdi:

"Ben, 26 yıldır kış hiç sevmem. Çünkü 26 yıldır ben, sıcak evimde bile üşüyorum. Gerçekten yılın 365 günü üşümeyi içimde hissediyorum. Çünkü 26 yıl önce Hocalı'da donan çocuklar, anne ve babalar, o soykırımdan kurtulmak için hiçbir şey almadan oradan kaçan ve kaçarken kurşunlarla vurulan, soğuktan donan, açlıktan ölenler, şubat ayının soğuğunda hayatlarını kaybettiler. Maalesef bu kadar sivil insan ve çocuğun acımasızca katledilmesine dünya birliği, 26 yıldır yeteri kadar duyarlılık göstermedi."

"İnsan hakları' diye nutuk atanlar hiçbir şey yapmadı"



Paşayeva, her şeyin dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O kentte bugün hiçbir şey yok. O kentte insanların çoğu öldürüldü Ermenistan tarafından. 'İnsan hakları' diye konuşmalar yapan, güzel nutuklar atan Batı, uluslararası kurumlar, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Avrupa Konseyi ve diğerleri maalesef Ermenistan'ın yaptığı soykırıma, adalet karşısında cevap vermesi için hiçbir şey yapmadı. Ermenistan, bunun yanı sıra Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'sini işgal etti. Hocalı'da yapılanlar için lütfen 'katliam' sözünü kullanmayın. Bu, bir katliam değildir, bunun direkt adı soykırımdır."