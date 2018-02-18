Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konferansa ilk defa katılan Netanyahu, İsrail’in İran'a ait düşürdüğü insansız hava aracının bir parçasını göstererek, İran’a “İsrail’in kararlılığını test etmeyin.'' dedi.

İran'ın Yahudi devletini yok etmeyi hedeflediğini, terörizme destek vererek hakimiyetini artırmak istediğini savunan Netanyahu, İran'ın "bugün dünya için en büyük tehdit olduğu" ifadesini kullandı.



(Netanyahu, elindeki parçayı göstererek bu parçanın düşürülen İran dronuna ait olduğunu iddia etti. Netanyahu, "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu İran dronununa ait. Bu onların" ifadelerini kullandı.)

Netanyahu, İsrail'in kırmızı çizgileri bulunduğunu, bunların sınanmaması gerektiğini belirterek, İsrail'e zarar vermesi durumunda İran'a müdahale edeceklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "güzel yalan konuşan biri" olarak tanımlayan Netanyahu, Suriye'de Esed rejiminin, İran ordusunun ülkeye girişine izin vermesi durumunda kendi pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.