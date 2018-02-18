Terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde kendine  bağlı Ezidi yerel militanları savaştırmak için Afrin'e gönderdiği iddia edildi. 

Mesut Barzani liderliğindeki KDP'nin Sincar Sorumlusu Kadir Kaçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı  Operasyonu'nun başlamasından sonra, PKK, Şengal'deki (Sincar) birçok militanını  zorla, Irak-Suriye sınırı üzerinden Afrin'e gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Örgütün kendi himayesindeki yerel militanları yaş ve cinsiyet  gözetmeksizin Afrin'e gönderdiğini dile getiren Kaçak, PKK'nın talimatının tam  olarak yerine getirilmesi ve Ezidi militanların kaçışının engellenmesi için  Sincar-Duhok yolunun teröristlerce kapatıldığını belirtti.

Kaçak, Afrin'e gitmeye karşı çıkan bir Ezidi militanın terör örgütü  tarafından kurşuna dizildiğini, diğer militanların da bu şekilde gözünün korkutulduğunu kaydetti.

Sincar'da Haşdi Şabi ve PKK arasında tam dayanışma olduğunu ileri  süren Kaçak, "Haşdi Şabi, PKK'nın militanlarını Afrin'e sevk etme konusunda  örgüte kolaylık sağlıyor. Haşdi Şabi'nin buradaki amacı ise Şengal'de yegâne güç olmak" dedi.