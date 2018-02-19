Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan'da 35 yıllık sinema yasağının kalkması ülkede farklı tepkilere neden oluyor.

Sinema salonlarının yeniden açılacak olmasına destek verenler konuya "yatırım ve istihdam" açısından bakarak ekonomiye olumlu yansımaları olacağını ve kültürel bir atmosfer yaşatacağını söylerken, uygulamaya karşı çıkanlar ise ülkenin kendi ürettiği bir sinema yapımının olmadığına işaret ederek sinemaların Batı kültürünü empoze etmekten başka bir anlamı olmayacağını ifade ediyor.

AA muhabirine konuşan eski Suudi Arabistan Kültür ve Sanat Derneği Başkanı ve Basın Danışmanı Sultan el-Bazigi, 35 yıl aradan sonra sinema yasağının kalkmasını "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.

"Yatırım ve istihdam için önemli bir sektör olacak"

Bazigi, "Bu durum şüphesiz farklı bir kültürel atmosfer yaşatacak. Aynı zamanda yatırım ve istihdam için de önemli bir sektör olacak." dedi.

Suudi Arabistan halkının sinema dünyasına yabancı olmadığını belirten Bazigi, "Sinema salonları kapalı olmasına rağmen halkın çoğu, televizyon, veya tablet aracılığıyla ya da yurt dışına çıktıklarında sinemalara gitmek suretiyle Arap ve dünya sinemasını yakından takip ediyordu. Şimdi yeni olan; filmleri vizyona girdiği gibi izleyebilecek olmaları." diye konuştu.

"Sinema, dünya kamuoyunu yansıtan bir dil"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, #Riyad'daSinemaSalonlarınınAçılması etiketiyle yapılan paylaşımlarda sinema salonlarının yeniden açılmasına destek verenler olduğu gibi karşıt paylaşımların da olması dikkati çekiyor.

"Er-Rumeysi" isimli Twitter kullanıcısı, farklı edebi eserlerin teşvik edilmesi, hikaye türünün gelişmesi ve sinema kültürünün halklar arasında yaygınlaştırılması için Mısır sinemasının model olduğuna dikkati çekerek sinema yasağının kalkması dolayısıyla Suudi Arabistan halkını tebrik ederken, "Mıknas" isimli Twitter kullanıcısı da "Sinema ne oyun ne de eğlence. Dünya kamuoyunu yansıtan bir dil ve ifade aracı. Suudi Arabistan'da sinema zorunluluktur. Suud halkına tebrikler." ifadesini kullandı.

"Batı kültürünü yaymayı hedefliyor"

Sehm el-Leyl isimli Suudi Arabistanlı ise Twitter paylaşımında sinema salonlarının yeniden açılması fikrine karşı çıkarak, "Bizim sinema salonlarında sergileyebileceğimiz kendi ürünümüz yok. Dolayısıyla bu yeni durum Batı kültürünü yaymayı, maddi ve kültürel olarak ürünlerini pazarlayarak Batı'yı memnun etmeyi hedefliyor." ifadesine yer verdi.

"Ahfad eş-Şura" isimli dergi de Bilimsel Araştırma ve Fetva Genel Başkanlığının "sinemanın haram olduğuna" dair yayımladığı 4120 nolu fetvasına yer verdi.

Suudi "Al Hokair Group" ile İngiliz sinema zinciri "Vue" arasında anlaşma

Öte yandan İngiltere'de yayımlanan Daily Telegraph gazetesi, Suudi Arabistan'daki en büyük yatırımcı şirketlerden "Al Hokair Group" ile İngiltere'nin sinema zinciri "Vue" arasında "Suudi Arabistan'daki 30 sinema salonunun yeniden açılması" konusunda anlaşma imzalandığını duyurdu. Haberde, Suudi Arabistan'daki kalıcı sinema salonlarının çok yakında açılacağı bilgisine yer verildi.

Vue'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tim Richards, söz konusu anlaşmayı, "dünya sinema tarihinde muazzam bir an" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, "Radyo-Televizyon Medya Genel Müdürlüğü Kurulu, günümüzde ticari işletmeler dahil olmak üzere, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımladı." denilmişti.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad da konuya ilişkin açıklamasında, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasını beklediklerini kaydetmişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kamu Yatırım Fonu'nun 24 Ekim 2017'de Riyad'da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi toplantısında ülkesini "ılımlı İslam"a döndürme sözü vermişti.