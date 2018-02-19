Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, Gazze'ye 9 milyon dolarlık yardım gönderdi. Gazze Yeniden Yapılanma Ulusal Komitesi Başkanı olan Katar Büyükelçisi Muhammed El-Emadi, Darul Beyda Hastanesi önünde düzenlenen basın toplantısında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin Gazze'ye gönderilmesi için yapılan 9 milyon dolar değerindeki gıda, yakıt ve tıbbi yardımın ulaştığını söyledi. Büyükelçi El-Amadi, 2 milyon doların tıbbi malzemelere, 1 milyon doların fakir ailelere, 2 milyon doların insani durumlara, 2 milyon doların gıda yardımına, 1 milyon doların ise üniversite öğrencilerine ayrılacağını duyurdu.