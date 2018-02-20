Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Genel Kurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Basra Operasyonlar Komutanlığı Merkezi'ni ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'dan geçen yıl sipariş ettiği 73 T90s tankından 36'sının teslim alındığını söyledi. Geri kalan kısmın nisan ayında alınacağını belirten Ganimi, sonrasında tam bir zırhlı birlik oluşturulacağını ifade etti. Geçen yılın sonunda DEAŞ'a karşı zafer kazandığını duyuran Irak, güvenlik alanındaki eksiklerini tamamlamak için çaba sarfediyor.