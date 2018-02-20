Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tel Aviv'de bulunan Polonya'nın İsrail Büyükelçiliğinin duvarlarına gamalı haçlar çizildi. Sebebi ise Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Yahudi soykırımını yapanlar arasında Yahudilerin de bulunduğunu dile getirmesi oldu.

"KATİL İSRAİL"

Tel Aviv polisi gamalı açlı saldırının hemen ardından harekete geçti. Duvarlara küfürler ve "katil" de yazıldığı tespit edilirken, bunlara sebebin ise Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olmuştu.

Polonya Başbakanı Morawiecki, İsrailli bir gazetecinin Yahudi soykırımında Polonyalı iş birlikçiler de vardı diyen birinin hapise atılıp atılmayacağı yönündeki sorusuna yanıt vermiş, "İlk olarak şunu anlamak çok önemli, tabii ki buna ceza verilmeyecek ve Polonyalılar'ın da karıştığını söyleyenler bir suçlu olarak görülmeyecek, Çünkü Yahudi suç ortakları da, Rus suç ortakları da, Ukraynalı suç ortakları da vardı, sadece Almanlar yoktu." demişti.

"YAHUDİLERİ SUÇLAMADIM"

Polonya Başbakanı'nın bu sözleri İsrail'den büyük tepki çekmiş, İsrail tarafından Nazilerle suç ortaklığı yapmakla suçlamayı yasadışı hale getiren yeni kanun nedeniyle eleştirmişti.

Başbakan sözcüsü aracılığıyla "Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği soykırımın" Yahudi kurbanlarını suçlama gibi bir niyeti olmadığını vurguladı.