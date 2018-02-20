Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail polisinin Netanyahu'nun iki farklı soruşturma kapsamında 'rüşvet, yolsuzluk ve kamu güvenini kötüye kullanmakla' suçlanmasını tavsiye etmesinin ardından aralarında Başbakan'a yakın 2 ismin de olduğu 7 kişi pazar günü bir diğer yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



NETANYAHU'NUN ÖZEL TEMSİLCİSİ GÖZALTINDA

Netanyahu ailesinin eski sözcüsü Nir Hefetz ile Netanyahu'nun İletişim Bakanlığı Genel Müdürü olarak atadığı Şlomo Filber 'Dosya 4000' olarak anılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi arasında bulunuyor.

Filber ve Hefetz'in rüşvet aldığından ve adaleti engellediğinden şüpheleniyor.

Diğer 5 kişi ise Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı ve Netanyahu'nun arkadaşı olan Şaul Elovitch, Elovitch ailesinden isimler ve üst düzey Bezeq yöneticilerinden oluşuyor.

7 ismin perşembe gününe kadar gözaltında tutulacağı kaydedildi.