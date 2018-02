Türkiye Gazetesi

Nijerya’daki “Lassa ateşi” salgını üzerinde Dünya Sağlık Örgütü ve Nijerya hükumeti ortaklaşa çalışıyor. Dünya sağlık Örgütü (WHO) “Lassa ateşi” salgınından en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini ve 450 kişinin hasta olduğunu açıkladı. WHO, 1 Ocak - 4 Şubat 2018 tarihleri arasında “Lassa ateşi” vak’ası tespit edilen 450 kişiden 132’sine laboratuvarda tanı koyulduğunu belirterek, tanısı doğrulananlardan en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi ise, 11 Şubat tarihli raporda 615 vak’anın tespit edildiğini ve 193’üne tanı konulduğunu ve 57’sinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Tutarsızlığın ise WHO tarafından verilerin rapor edilmesinde geç kalındığından kaynaklandığı belirtiliyor.

Nijerya’da 1969 yılından beri görülen Lassa ateşi salgını, Anofel cinsi sineğin sokmasıyla ateş, titreme ve ter nöbetleri, diş, göz ve burundaki kanamalarla da kendini gösteriyor. Ayrıca fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan salgın, insandan insana geçebiliyor. Belirtiler, Ebola salgınıyla benzer özellikler taşıyor.