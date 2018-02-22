Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadağ hükümeti, ülkedeki ABD Büyükelçiliği'nde bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

PATLAYICI MADDE ATIP KENDİSİNİ PATLATTI

Hükümetin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bilinmeyen bir kişinin patlayıcı maddeyi, başkent Podgorica'daki elçilik binasına attıktan sonra kendisini öldürdüğü belirtildi.

SALDIRIDA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Büyükelçilik Sözcüsü Jeff Adler de Karadağ medyasına yaptığı açıklamada saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için polis ile iş birliği içinde çalıştıklarını aktardı. Olayda başka ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

GÜVENLİK ALARMI VERİLDİ

ABD Büyükelçiliği ise bir güvenlik alarmı verirken, vatandaşlarına büyükelçilik binasından uzak durmalarını tavsiye etti.

PATLAMA GECE YARISI OLDU

Patlamanın gece yarısı meydana geldiği bildirildi. Polisin olayı ve arkasında kimlerin olabileceğini araştırdığı açıklandı.