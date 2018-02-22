Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara ile Washington arasındaki görüşmeler YPG'nin Menbiç'ten çekilmesine odaklanırken bölgeden ABD'nin eğitiminden geçmiş yeni militanların görüntüleri geldi.



Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kurdurduğu sözde Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şervan Derviş, ABD'nin öncülüğündeki 'uluslararası koalisyonun desteğiyle askeri eğitimden geçen' Konsey'in 146 üyesiyle ilgili fotoğrafları Twitter'dan paylaştı.



'?Syrianwar' isimli Twitter hesabı da '146 askeri öğrencinin 15 gün boyunca yoğun siyasi ve askeri derslerden geçirilerek muharebe misyonları için çok iyi hazırlandığını' dile getirdi.



Askeri eğitimden geçiren onlarca kişinin yer aldığı karelerde, YPG bayrakları dikkat çekiyor.



Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'yı ziyaret edip hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem de mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinin sonucunda, Ankara ile Washington'ın kuracağı ortak mekanizmada ele alınacak konuların başında Menbic'in olacağını söylenmişti.