Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili Suriye’den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gazete hem rejimden hem de terör örgütü YPG'den bir doğrulama beklediğini de belirtti.

REUTERS: SURİYE REJİM GÜÇLERİ GİRDİ



Reuters'tan gelen son dakika haberlerine göre, Suriye rerjim güçleri, Halep'te terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bölgelere giriş yaptı. Ancak YPG tarafından yapılan açıklamada ise Suriye rejimine ait herhangi bir gücün Halep'e girmediği belirtildi.



TSK BOMBALADI, REJİM GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLDİ



Suriye rejimine destek veren güçlerin, Afrin bölgesine girmeye başladığı iddia edilmiş ve önceki gün akşam saatlerinde Afrin'e mesafe almışlardı ancak tam önlerine TSK'nın uyarı amaçlı obüs mermileri düşünce geri çekilmişlerdi



Bu girişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi Afrin’in tam kuşatılması konusundaki planlara hız verildi. TSK, rejimin ve YPG’nin propaganda araçlarıyla Afrin’e müdahale etmesine ve burayı baskılamasına izin vermeyecek. Afrin-Halep güzergâhına odaklanan TSK unsurları, burayı havadan ve karadan gözetleme araçlarıyla kuşatma altına aldı. Bölgede her tür hareketlenmeye anında karşılık verilerek vurulacak. Kısa süre içinde buranın kara unsurlarıyla da kuşatılması amaçlanıyor. Mare-Tel Rifat hattı ve halen PKK’nın elinde bulunan Tel Rifat’ın batısı kontrol edilecek. Nubl ve Zahraa bölgelerine erişim tamamen kapatılacak