Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dubai merkezli kuruluş tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cibuti hükümetinin, imtiyaz sözleşmesini feshettiği ve DP World'u imtiyaz şartlarıyla ilgili yeniden müzakereye zorlamak için konteyner terminaline yasa dışı bir şekilde el koyduğu savunuldu. Açıklamada, Cibuti hükümetinin bu adımına karşı uluslararası tahkim yoluna başvurulacağı kaydedildi.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh, dün yaptığı açıklamada, ulusal egemenliği ve ülkenin ekonomik bağımsızlığını korumak için DP World ile imzalanan imtiyaz sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, fesih kararının, taraflar arasında 2012 yılında bu yana süren anlaşmazlığa çözüm bulunamaması neticesinde alındığı ifade edilmişti.

DP World tarafından inşa edilen ve işletilen Doraleh terminali 2009 yılında hizmete girmişti.

Cibuti hükümeti, 2014'te, Doraleh terminalinde imtiyaz elde etmek için Liman İşletmeleri ve Serbest Bölgesi Başkanı Abdurrahman Buriyeh'e yasa dışı yollardan para teklif ettiği iddiasıyla DP World'e dava açmıştı.

Dubai hükümeti Şubat 2017'de, Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesinin DP World hakkında açılan davada beraatine karar verdiğini duyurmuştu.