Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Deniz Piyade birlikleri, olağanüstü hava koşullarında Rusya ve Kuzey Kore ile savaşı varsayarak çalışmalara başladı.

NORVEÇ'TE ÖZEL EĞİTİM



Defense News sitesinde yer alan habere göre son bir yılda deniz piyadelerinden yaklaşık 600 kişi Norveç’te özel eğitimden geçti.

Eğitimde askerlere tüm detayları öğretmek için çaba gösterildiği belirtilen haberde, piyadelerin soğukta tutukluk yapan silahlarla, askeri araçlarla ve iletişim aygıtlarıyla baş etmeyi, ayrıca donmamak için içecekleri suyu nasıl ısıtacaklarını, nasıl giyineceklerini ve besleneceklerini öğrendikleri kaydedildi.