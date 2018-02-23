Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı tatilinde Hainan adasında bulunanlar dönüş yoluna geçince feribot sırası uzun kuyruklara neden oldu. Yaklaşık 10 bin araç ve 50 bin kişi feribotla karşıya geçmeyi bekledi.









