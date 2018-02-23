12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı tatilinde Hainan adasında bulunanlar dönüş yoluna geçince feribot sırası uzun kuyruklara neden oldu. Yaklaşık 10 bin araç ve 50 bin kişi feribotla karşıya geçmeyi bekledi.
Böyle trafik görülmedi! 10 bin araç, 50 bin kişi...
23.02.2018 - 10:00 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de trafik de elbette buna paralel.
12 Hayvanlı Çin Ay Takvimi'ne göre Köpek Yılı tatilinde Hainan adasında bulunanlar dönüş yoluna geçince feribot sırası uzun kuyruklara neden oldu. Yaklaşık 10 bin araç ve 50 bin kişi feribotla karşıya geçmeyi bekledi.
Etiketler : çin,köpek yılı,çin trafik,
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