Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre’nin Zürih kentinde Lagerstrasse bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Görgü tanıkları 4-5 el ateş açıldığını söyledi. Zürih polisi, inceleme çalışmalarını başlatırken, durumun kontrol altına alındığını ve halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi.