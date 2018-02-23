İsviçre’nin Zürih kentinde Lagerstrasse bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Görgü tanıkları 4-5 el ateş açıldığını söyledi. Zürih polisi, inceleme çalışmalarını başlatırken, durumun kontrol altına alındığını ve halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını bildirdi.
İsviçre’de silahlı saldırı: 2 ölü
23.02.2018 - 19:39 | Son Güncelleme: 23.02.2018 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsviçre’nin Zürih kentinde Lagerstrasse bölgesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : isviçre,zürih,silahlı saldırı,
545878 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/545878.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER