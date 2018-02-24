Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TAV Havalimanlarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Makedonya hükümetinin daha önce aldığı karar doğrultusunda havalimanın terminal binasında bulunan Büyük İskender Havalimanı yazısının çekilmeye başlandığı bildirildi.

YENİ İSİM "ULUSLARARASI ÜSKÜP HAVALİMANI"

Açıklamada, ayrıca havalimanın tüm nesne ve içeriklerinin değiştirilmesi sürecinin de hükümetin talimatlarına göre uygulandığı kaydedildi.

Tabelalardaki yeni ismin "Uluslararası Üsküp Havalimanı" olarak değiştirileceği kaydedildi.

2006'DA "BÜYÜK İSKENDER" OLMUŞTU

Geçmişte Üsküp Havalimanı'nın adı bir önceki hükümetin Aralık 2006’ta aldığı karar ile “Büyük İskender” şeklinde değiştirilmişti.

OTOYOLDAN DA "BÜYÜK İSKENDER" İSMİ KALDIRILIYOR

Öte yandan, "Büyük İskender" olarak adlandırılan bir otoyolun adının da "dostluk" anlamına gelen "Prijatelstvo" olarak değiştirilmesi işleminin de tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi.

ÇİPRAS'LA GÖRÜŞTÜKTEN SONRA AÇIKLAMIŞTI

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile ocak ayında Davos'ta görüşmesinin ardından isim sorunuyla ilgili müzakerelerdeki kararlılıklarının göstergesi olarak Üsküp'teki Büyük İskender Havalimanı ve aynı isme sahip otoyolun isimlerinin değiştirileceğini açıklamıştı.

Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

İSİM SORUNU: YUNANİSTAN "MAKEDONYA" İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Makedonya yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor.

İSMİ YÜZÜNDEN NATO'YA ÜYE OLAMIYOR

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılında beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine alındığı 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.