Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de rejim güçleri tarafından 5 yıldır abluka altında tutulan Doğu Guta'da düzenlenen saldırılarda siviller hayatını kaybetmeye devam ediyor. Saldırıların devam etmesine yönelik ise Birleşmiş Milletler'e karşı tepkiler büyüyor. Doğu Guta'da yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi karşısında BM’nin güçlü bir politika izlememesine tepki olarak rejim güçleri tarafından katledilen çocukların cesetleri BM çuvallarına sarıldı. Bu davranış BM’ye karşı “kefenli mesaj” olarak yorumlandı.