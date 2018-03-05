Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, 46 araçtan oluşan yardım konvoyu, hava saldırılarının sürmesi yüzünden rejimin kontrol noktasında yaklaşık 3 saat bekledikten sonra Duma'ya girebildi.

Hayat kurtarıcı tıbbi malzemelere izin verilmedi

BM Cenevre Ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, rejimin hayat kurtarıcı birçok tıbbi malzemeyi bölgeye sokmadığı, bu malzemeleri taşıyan üç aracın neredeyse içi boş şekilde gönderildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, cuma günkü açıklamasında, Duma ilçesi başta olmak üzere Doğu Guta bölgesinde yaşayan 180 bin sivile yönelik gıda ve tıbbi malzemelerden oluşan konvoyun sevkiyatı için Esad rejiminin iznini aldıklarını belirtmişti. UNICEF Direktörü, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına rağmen rejimin saldırılarının sürdüğüne dikkati çekmiş, yardımı ulaştırabilmeyi umduklarını dile getirmişti.

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle önceki gün bölgeyi ikiye bölerek tümünü ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.