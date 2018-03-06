Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud başkanlığında başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda toplandı.

Sivil Hizmetler Bakanı Süleyman bin Abdullah el-Hamdan, toplantının ardından Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, Esad rejimi ve destekçilerinin kuşatması altında tutulan başkent Şam'a bağlı Doğu Guta bölgesinde devam eden insan hakları ihlallerini kınadığını belirtti.

Doğu Guta'da sivillere ağır silahlarla ve kimyasal saldırıların düzenlendiği, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının Suriye rejimi tarafından engellendiği hatırlatılan açıklamada, Suriyeli tüm taraflara, BMGK'nin 2401 sayılı kararına uymaları ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması ve yaralıların tahliyesine müsaade etmeleri çağrısı yapıldı.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastaları. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk açlık ve ilaca erişilememesi nedeniyle yaşamını yitirdi.