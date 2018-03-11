İl Meclisi Başkanı Beşir Kiki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak  merkezi hükümeti ve Musul İl Meclisi'nin ortak toplantısı sonucu, Sincar  ilçesindeki kamu binalarını elinde tutan PKK'nın ilçeyi terk etmesi için 10  günlük süre tanıdıklarını ifade etti.

PKK'nın, Sincar'da konuşlanması veya orada varlık göstermesinin mümkün  olmadığını dile getiren Kiki, "İl Meclisi'nin bu konudaki tavrı açık ve nettir.  PKK'nın ilçeden çıkması gerekiyor. Bunun için de iş başındayız ve tüm girişimlerde  bulunuyoruz." dedi.
 
Örgütün ilçedeki varlığı nedeniyle, Sincar'daki idari yetkililerin  görevlerini yapamadığını hatırlatan Kiki, 10 gün içerisinde söz konusu  yetkililerin bölgelerine dönmeyi amaçladığını kaydetti.
 
Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014 tarihinde Sincar'daki Ezidilere  saldırmasını bahane eden PKK, bölgede varlık göstermeye ve yayılımcı bir politika  izlemeye başlamıştı.
 
Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017 tarihinde  düzenlediği askeri operasyon sonucu PKK'nın yanı sıra Peşmerge'nin yer aldığı  Sincar, Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmişti. Bu operasyon sonrası Sincar  ilçesi ve çevresinde hakimiyet gösteren Peşmerge güçleri, bölgeden çekilmek  zorunda kalmıştı.
 
Sincar ilçesinde hali hazırda, Irak ordusu, Haşdi Şabi, federal polis  güçlerinin yanı sıra PKK'ya bağlı militanlar var.